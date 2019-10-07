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Tezgahındaki kavunları deleni gizli kamerayla tespit etti
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurduğu tezgahta sattığı kavunlarının delindiğini gören Ferit Üren, gizli kamera kurarak yaptığı tespitte ürünlerini yanında tezgah açan H.T., tarafından bıçakla delindiğini belirledi. Çorlu'nun Seymenler...
GENEL 07.10.2019, 13:53
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurduğu tezgahta sattığı kavunlarının delindiğini gören Ferit Üren, gizli kamera kurarak yaptığı tespitte ürünlerini yanında tezgah açan H.T., tarafından bıçakla delindiğini belirledi.
Çorlu'nun Seymenler Mahallesi'nde kavun yetiştiren Ferit Üren, kavunlarını İstanbul karayolu üzerindeki Çorlu Atatürk Havalimanı yakınlarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Bir süre sonra tezgahındaki kavunların delindiğini gören Üren, bunu farelerin yaptığını düşündü. Ancak kavunların delinmesinin fareler tarafından yapılmadığını anlamayan Üren, bunun üzerine tezgaha gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini inceleyen Üren, yan tezgahta çalışan H.T.'nin bıçakla kavunları deldiğini gördü.
Yaptığı incelemede 154 kavununun bıçakla delindiğini belirleyen Ferit Üren, "Biz kavunları farenin deldiğini düşündük. Ancak incelediğimizde fare tahribatı olmadığını gördük. Burada akşamları bekledik. Beklediğimizde hiç bir şey yok, beklemediğimiz zaman ertesi gün geldiğimizde yüklü miktarda kavunun delindiğini görüyorduk. Kasaların arasına gizli kamera koyup daha sonra inceledik. Yan tarafta bulunan tezgahta çalışan kişinin kavunlarımızı bıçakla deldiğini gördü. Kendisine, ‘Neden yaptın, biz sana bir şey mi yaptık’ diye sorduğumuzda ise 'Hayır tam tersi bana çok iyiliğiniz oldu' cevabı aldık. Niye yaptığını sorduğumuzda ise 'Kahvede otururken oradakilerin gazı ile yaptım' dedi. Kim olduklarını sorduğumuzda ise 'boş verin' cevabını aldık. Biz davacı şikayetçi olmadık kendisi de bizim zararımızı ödedi" dedi.
Çorlu'nun Seymenler Mahallesi'nde kavun yetiştiren Ferit Üren, kavunlarını İstanbul karayolu üzerindeki Çorlu Atatürk Havalimanı yakınlarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Bir süre sonra tezgahındaki kavunların delindiğini gören Üren, bunu farelerin yaptığını düşündü. Ancak kavunların delinmesinin fareler tarafından yapılmadığını anlamayan Üren, bunun üzerine tezgaha gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini inceleyen Üren, yan tezgahta çalışan H.T.'nin bıçakla kavunları deldiğini gördü.
Yaptığı incelemede 154 kavununun bıçakla delindiğini belirleyen Ferit Üren, "Biz kavunları farenin deldiğini düşündük. Ancak incelediğimizde fare tahribatı olmadığını gördük. Burada akşamları bekledik. Beklediğimizde hiç bir şey yok, beklemediğimiz zaman ertesi gün geldiğimizde yüklü miktarda kavunun delindiğini görüyorduk. Kasaların arasına gizli kamera koyup daha sonra inceledik. Yan tarafta bulunan tezgahta çalışan kişinin kavunlarımızı bıçakla deldiğini gördü. Kendisine, ‘Neden yaptın, biz sana bir şey mi yaptık’ diye sorduğumuzda ise 'Hayır tam tersi bana çok iyiliğiniz oldu' cevabı aldık. Niye yaptığını sorduğumuzda ise 'Kahvede otururken oradakilerin gazı ile yaptım' dedi. Kim olduklarını sorduğumuzda ise 'boş verin' cevabını aldık. Biz davacı şikayetçi olmadık kendisi de bizim zararımızı ödedi" dedi.
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