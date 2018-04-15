Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1

Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,()
ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
FOTOĞRAFLI
Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,() ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor. FOTOĞRAFLI
15 Nisan 2018 Pazar 17:48
Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,()
ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:29
|06:18
|13:15
|16:59
|19:52
|21:28