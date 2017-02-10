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Tesettür defilesinde iş kazası

BU yıl 11'inci kez açılan IF Wedding Fashion İzmir  Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda transparan ve derin dekolteli gelinliklerin yanı sıra tesettür modeller de yer aldı. Ürün ve model çeşitliliği ile her kesime hitap eden...

Tesettür defilesinde iş kazası
BU yıl 11'inci kez açılan IF Wedding Fashion İzmir  Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda transparan ve derin dekolteli gelinliklerin yanı sıra tesettür modeller de yer aldı.
Ürün ve model çeşitliliği ile her kesime hitap eden IF Wedding Fashion İzmir  Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda kristal taşlarla süslü transparan ve dekolteli gelinlikler cesaret isterken podyumda tesettür giyime hizmet veren markaların iddalı modelleri de yer aldı. Minel Aşk, Zehrace, Saliha ve Hilal Baş isimli firmaların 55 parçadan oluşan nişanlık ve abiye defilesi de ilgi gördü. Defileyi çoğu tesettür giyen kadınlar ön sıralardan ilgiyle izlerken cep telefonlarına kaydetti. Mankenlerden Hilal Sasalı podyumda yürürken ayağı kaydı ve düştü. Bileği burkulan manken defileye devam edemedi. Abiye kıyafetlerde parlak taşların yanısıra kumaştan yapılmış çiçekler, danteller yer aldı. Şarkıcı Merve Özbey'in tesettür defilesinde transparan göğüs dekolteli siyah elbise giymesi dikkat çekti.

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