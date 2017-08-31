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Teselli etmek için şehit annesine sarıldı, dayanamayıp dakikalarca ağladı

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Şehitlik ziyaretinde gözyaşları sel oldu. Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve...

Teselli etmek için şehit annesine sarıldı, dayanamayıp dakikalarca ağladı

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Şehitlik ziyaretinde gözyaşları sel oldu.
Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ve şehit aileleri katıldı. 31 Mayıs'ta, Diyabakır'ın Lice ilçesinde şehit olan oğlu uzman çavuş Mustafa Sarı'nın mezarı başında gözyaşı döken Beyhan Sarı'nın acısını, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü'nde görevli bir kadın polis de paylaştı. Oğlunun mezarına çiçek bırakıp sessizce ağlayan Sarı'yı gören kadın polis, annenin yanına gidip başsağlığı diledi. Annenin gözyaşlarına dayanamayan kadın polis, anneye sarılarak teselli etmeye çalışırken, acılı annenin de gözyaşlarını sildi. Yaşanan duygusal anlara dayanamayan kadın polis, anneye sarılıp dakikalarca ağladı. Birbirlerine sarılan ikili, uzun süre bu şekilde kalarak acılarını paylaştı. Bu durum çevredekilerin de duygusal anlar yaşamasına neden oldu.  
Şehitlikteki mezarların başında gözyaşı döken şehit ailelerini, mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri yalnız bırakmadı. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Su ve eşi, bir süre anne ve babalarla sohbet edip yeniden başsağlığı diledi. Hüznün hakim olduğu program, Kuran ve duaların okunması ile son buldu.

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