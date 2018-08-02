Tescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'İnegöl alası' adıyla tescillenen ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Tarlada hasadını yaptıkları çekirdeği pazar yeri ile özel olarak ayrılan alanlarda kurutan üreticiler, marketlerde kendi çekirdekleri yerine Çin çekirdeği satılmasına tepki gösterdi.

İlçede üretilen ve 'İnegöl alası' adıyla 2013 yılında tescillenen ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Tarlada toplanan çekirdekler, geçen yıla kadar çevre yolunda kurutulurken, bu yıldan itibaren pazar kurulan alanlar ile Deydinler ve Ortaköy mahalleleri arasındaki yolda kurutulacak. Pazar yerinde çekirdekleri seren üreticiler, gün boyu başında nöbet tutuyor.

'ÇİN ÇEKİRDEĞİ BİZE ZARAR VERİYOR'

Yiğit Mahallesi'nde çekirdek üretimi yapan Erdinç Kurşun, tescilli ay çekirdeğinin hasadını yapıp, kurutma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurşun, "Allah hayırlı müşteriler versin. Çin’den getirilen bir siyah çekirdek var. Sağ olsun; bizim İnegöl’ümüzün tüccarları, bu konuda bize zarar veriyorlar. El emeği ile gece- gündüz demeden üretim yapan çiftçilerimiz, bu tüccarlara oldukça kızıyor. Marketlerden aldığımız çekirdek bile bizim çekirdeğimiz değil. Bizim çekirdeğimiz nereye gidiyor? Yurt dışına çekirdeğimiz ihraç ediliyorsa biz neden yurt dışından Çin çekirdeği ithal ediyoruz" diye konuştu.

'ORGANİK ÇEKİRDEK ÜRETİYORUZ'

İnegöl çekirdeğinin, bu sene rekolte ve kalite anlamında çok iyi olduğunu vurgulayan Erdinç Kurşun, şunları söyledi:

"Bizim çekirdeğimiz on numara. Bizim çekirdeğimizdeki lezzeti hiçbir çekirdekte bulamazlar. Organik çekirdek üretiyoruz. Biz üretimimizde kök gübresi atıyoruz. Çin çekirdeğindeki gibi hormonlu gübreler atmıyoruz. Bizim çekirdeğimiz doğal haliyle yetişiyor. Bu yüzden 'İnegöl alası' olan çekirdeğimizi tercih edin; ama nedense kimse kaliteye yaklaşmıyor. Tescilli ürünümüzü heba ediyorlar. Millete Çin çekirdeği yedirecektiniz de niye bu kadar 'İnegöl alası' tescilini almaya uğraştınız?"

Bu sene dönümünden ortalama 200 kilo ürün aldıklarını kaydeden Kurşun, geçen yıl kilosunu 6-7 liraya sattıkları çekirdeği bu yıl 8- 10 liradan satmayı hedeflediklerini söyledi.



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