Tescillenen Rize simidini horonla kutladılar

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RUSYA'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen ve yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'coğrafi işaret' adı ile yapılan başvuru kabul edildi. Rize simidinin tescillenmesi horonla kutlandı.

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen simit, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından Rize'ye getirildikten sonra kentin adını aldı. Susamsız olduğu için, 'kel simit' adıyla da anılan Rize simidi, kentteki 10 fırında günde yaklaşık 60 bin adet üretiliyor ve 50 kuruştan satılıyor. Yapımında un, su, tuz ve çok az miktarda maya ile hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp 1 dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 60'ar gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 30 dakika odun ateşi ile pişirilen simit hazır hale geliyor.

150 YIL SONRA TESCİLLENDİ

Rize Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Coğrafi İşaret' başvurusu kabul edilerek 150 yıl önce keşfedilen simit 'Rize simidi' adıyla tescillenmiş oldu. Rize simidinin tescillenmesi dolayısıyla Memişağa Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar ile vatandaşlar katıldı.

ÇEBER: BUNUN GİBİ BİR ÇOK DEĞERİMİZ DAHA VAR

Rize’nin kültürünün ve tarihinin geçmişlere dayandığını belirten Vali Kemal Çeber, bu kültür ve tarihin içerisinde bir çok değerin oluştuğunu söyledi. Vali Çeber, "Rize simidi tescillendi. Bunun gibi birçok değerimiz daha var. Bunlardan bazıları için coğrafi işaret ve tescil alındı. Bazıları ise tescil aşamasında. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Ben de aşamalarını takip ediyorum. Bunu neden yapıyoruz? Şehirler simgeleriyle yaşar. Bu çalışmalar bizim ecdadımıza, kültürümüze ve şehrimize olan sevgimizi gösteriyor. Coğrafi işaretler aynı zamanda ekonomik değer kazanan unsurlardır. İlimize ‘Rize simidi’ tescili hayırlı olsun. İlimiz her şeyin en güzeline layıktır" dedi.

KASAP: BASTON EKMEĞİ İÇİN DE BAŞVURU YAPTIK

Simidin 1930’lu yıllardan bu yana Rize’de üretildiğini vurgulayan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da "Türk Patent Enstitüsü kurulduktan sonra coğrafi işaret kavramı ön plana çıktı. Şu ana kadar Rize’den Rize bezi, kuru fasulye ve Rize pidesi tescillendi. Biz de 1,5 yıl önce ‘Rize simidi’nin patenti için başvuru yaptık. Çok şükür Rize simidi için patentimizi aldık. Şimdi baston ekmekle ilgili bir başvurumuz var onu da takip ediyoruz. Artık tescilli markalı bir simidimiz var" diye konuştu.

KUMBASAR: RİZE SİMİDİ KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİDİR

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar da, Rize simidinin Rize’ye özel bir ürün olduğunu belirterek, "Rize simidinin tescillenmesi biz fırıncı esnafını mutlu etmiştir. Bu konuda çalışmaları yürüten ekibe teşekkür ediyoruz. Rize simidi tadını yörenin doğallığından almaktadır. Farklı bir tadı olan simit Rize’de sabah kahvaltılarında ara öğünlerde kaşar peyniri ile birlikte aranan bir lezzettir. Rize’yi ziyaret eden herkes bu simidi tadar ve giderken de yanında götürür. Simit, un su ve mayadan oluşur. Pişirilmeden önce pekmezli suya batırılır ve iki defa pişirilir. Fırıncılara Rize simidi pişirmek için sertifikalar verilmiştir. Yetkililerden isteğimiz fırıncı esnafımıza destek verilsin fırıncı esnafımız ayakta kalsın" ifadelerini kullandı.

Tören, Rize simidi satan fırınlara belgelerinin verilmesi ve yöresel çalgılardan armonika ve tulum eşliğinde horon oynanması ile sona erdi. Törende, vatandaşlara Rize simidi dağıtıldı.



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