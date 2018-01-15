TES öğretmene şiddeti kınadı

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'nde notunu düşük bulan öğrencisi tarafından sınıfta dövülen Edebiyat Öğretmeni Derya Çakıroğlu'na sendikalardan destek geldi. Türk Eğitim Sen (TES) üyesi öğretmenler, Çivril Cumhuriyet Meydanı önünde basın açıklaması yaparak, Çakıroğlu'na uygulanan şiddeti kınadı.Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Emre Erdoğan ve sendika üyesi öğretmenler, öğrencisi tarafından okulda darp edilen öğretmen Derya Çakıroğlu için protesto eylemi yaptı. Çivril İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eylemde, sendika üyesi öğretmenler saldırıyı kınadı. TES Çivril İlçe Temsilcisi Erhan Akgöz, yaptığı açıklamada öğretmenin yanında olduklarını belirterek, "Bugün hepimiz Derya Öğretmeniz. Ona atılan tekme bize atılmıştır. Onu korumayan idare bizi de korumamıştır. Ona sahip çıkmayan bize de sahip çıkmamıştır. Derya Öğretmene atılan tekme aslında görevi başında çalışan mahkeme başkanına, belediye çalışanına, sağlık çalışanına, vergi memuruna, polisine, askerine ve devletin kamu çalışanına atılmıştır. Biz öğretmenler her sabah bu ülkenin çocuklarına daha iyiyi daha güzeli öğretmek için kilometrelerce yol gidiyor, okullarda soba yakıyor, hasta çocuklara ilaç alıyor, pansiyonlarda onları bekliyor, bir gülen yüz olmaları için mum misali eriyoruz" dedi.Derya öğretmene sahip çıkacaklarını belirten Akgöz, "Bu emeğimizin karşılığı ne bireysel, nede toplumsal olarak bu olmamalıdır. Derya öğretmen bizim Nene Hatunumuzdur. Bizim Kara Fatma'mızdır. Bizim Çalıkuşumuzdur. Bizim Halide Edibimizdir. Öğretmene dayak hele ki kadın öğretmene her türlü şiddet, mobbing bizimde kırmızı çizgimizdir. Atılan bu tekme ile burada bulunan tüm eğitim çalışanları kendimizi tekmelenmiş hissettik, hissetmekteyiz. Atılan tekme, Derya Öğretmenin belki karnına geldi, ama bizim kalbimize ruhumuza geldi. Olayın takipçi olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI