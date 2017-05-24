Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Ters yönde ilerledi, karşısına araç çıkınca kontağı kapatıp trafiği kilitledi

AVCILAR’da tek yönlü caddeye ters yönde giren kadın sürücü, viraja yaklaştığı sırada başka bir kadın sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine  kontak anahtarını alıp araçtan inince trafik 15 dakika kilitlendi. Merkez Mahallesi’ndeki...

Ters yönde ilerledi, karşısına araç çıkınca kontağı kapatıp trafiği kilitledi
AVCILAR’da tek yönlü caddeye ters yönde giren kadın sürücü, viraja yaklaştığı sırada başka bir kadın sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine  kontak anahtarını alıp araçtan inince trafik 15 dakika kilitlendi.
Merkez Mahallesi’ndeki tek yönlü trafiğe açık Talimhane Caddesi’ne ters yönde girerek ilerleyen 34 LN 1982 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, çift yönlü araç trafiğine açık Denizköşkler Caddesi’ne yaklaştı. Ancak, bu sırada karşı yönden gelen 34 LGD 79 plakalı otomobilin kadın sürücüsü de ışık ardından korna ile uyararak yol istedi. Ters yönden gelen sürücü,  yolun  büyük bölümünü geçtiğini belirterek, karşıdan gelen sürücünün biraz geri giderek kendisine yol vermesini istedi. Ters yönden gelen sürücü, karşı yönden gelenin geri gitmemesi  üzerine dörtlü lambalarını yaktı,  kontak anahtarını da yanına alarak hemen yanındaki bir işyerine girdi. Dakikalar ilerlemesine ve trafiğin kilitlenmesine rağmen aracının başına gelmedi.  Yola girmek isteyen diğer sürücülerin ve çevredekilerin tepkileri ve polis çağıracaklarını söylemeleri de kadının  aracının başına gelmesine yetmedi. Trafiği kilitleyen kadının girdiği işyerinin önüne gelen bazı kişiler sinirlenerek, sürücüye bağırmaya başladı. Dakikalar ilerkerken, yolun bir türlü açılmaması üzerine ricalar üzerine doğru yönde gelen sürücü aracı ile geri giderek yolu açtı. Diğer sürücü ise, kendisini alkışla protesto eden ve yuh çekenlere aldırmayarak ters yönde, açılan yolda devam etti,  trafik akışı normale döndü.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246