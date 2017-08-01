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Ters yön kazası: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, otomobil ile ters yönden gelen kamyonetin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Denizli- Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Muğla yönüne giden,...

Ters yön kazası: 1 ölü, 2 yaralı
DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, otomobil ile ters yönden gelen kamyonetin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Denizli- Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Muğla yönüne giden, bir sabun şirketinde pazarlama müdürü, 50 yaşındaki Adnan Çalhan yönetimindeki 34 NM 8035 plakalı otomobil, ters yönden gelen, Ergül Akbal'ın kullandığı 06 DZ 2337 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonet hasar gördü. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Çalhan ile diğer araçtakiler sürücü Akbal ve arkadaşı Murat Karabay, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Çalhan, kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Akbal ve yanındaki Karabay ise, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalhan'ın cesedi, kaza yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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