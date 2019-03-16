Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak

HAKKARİ'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler 'Zap Markası' adı altında açılan Aile Destek Merkezi, Zap Markası üretim tesisinde paketlenip satışa sunulacak. Satışa sunulan ürünlerin geliri, ilçedeki dar gelirli ailelere yardımda kullanılacak.Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, farklı etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin Kaymakamı Temel Ayca, bir taraftan ilçenin çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçen yıl düzenlediği 'foto safari' programıyla Türkiye genelinden fotoğraf sanatçılarını ilçeye getiren ve tanıtımını yapan Kaymakam Ayca, bu kez de ilçeyi organik üretim merkezi haline getirmek için çaba harcıyor.İlçede doğal yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler, artık 'Zap Markası' adı altında satışa sunulacak. Aile Destek Merkezi’nde bu amaçla açılan üretim tesisi ve yöresel yemeklerin verildiği restoranın açılışı da yapıldı. Organik olarak yetiştirilen ürünlerin paketlenip satışa sunulacağı tesisin açılışı ise Hakkari Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı, İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile davetlilerin katılımı ile yapıldı.Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaklaşık 1 yıldır çalışmasını yaptıkları tesisin ve restoran açılışını yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Çukurcalı kadınların Zap Markası üretimine büyük katkılar sağlayacaklarını belirten Ayca, "Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız üzerinde kurulu bir şirket. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirler Çukurca'daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak'' dedi.Açılışın ardından ziyaretçiler Zap Markası üretim tesisini gezerek, satışa sunulacak organik ürünleri inceledi. Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi değirmenini gezen ziyaretçiler, susamın köz ateşinde kavrulması ve tahin yapımını yerinde görme fırsatı buldu.Daha sonra Şehit Bilal Soybilginç Ortaokulundaki Ahmedi Hani Konferans Salonunda Zap Markası tanıtım programı düzenlendi. Zap Markası ürünlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve çiftçilerle protokol imzalanmasının ardından program Aile Destek Merkezi ve Zap Markası üretim tesisinde verilen yemekle sona buldu.

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