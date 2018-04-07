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Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu

HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu.  Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre...

Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu
HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu. 
Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu. Daha önce teröristlerin yol kesip eylem yaptığı bölgede kurulan kontrol noktasını Vali Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Vali Toprak, burada görevli askerlerle bir süre sohbet etti. 

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