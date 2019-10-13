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Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın yerlerde oturanlar, 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, roketatarlı ve havanlı saldırıların ardından çevre il ve ilçelere taşınmaya başladı. 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının...
GENEL 13.10.2019, 13:32
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın yerlerde oturanlar, 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, roketatarlı ve havanlı saldırıların ardından çevre il ve ilçelere taşınmaya başladı.
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çoğu Nusaybin'e olmak üzere Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin gerçekletirdiği, 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırılarda 11 kişi şehit oldu, 63 kişi de yaralandı. Saldırılar üzerine Mardin Valiliği'nce Nusaybin'in tamamında, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin de sınır boylarına yakın mahallelerinde okullar, 16 Ekim Çarşamba gününe kadar tatil edildi. Saldırıların ardından Nusaybin'de sınıra yakın yerlerde oturanlar, evlerini boşaltarak, çevre il ve ilçelere taşınmaya başlarken, esnaf da iş yerlerini açmadı.
8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı saldırı sırasında çarşıda olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Halil Kavak, "Gidenler gidiyor. Kalanlar da kalıyor. Biz kalacağız" dedi.
2 çocuk annesi Derya İskanoğlu ise evlerinden çıktıklarını belirterek, "Çocuklarımız ağlıyor. Çok korkuyorlar. Ne yapacağız, bilmiyorum. Kızıltepe'ye gideceğiz. Ev de yok. Gidip bakacağız" diye konuştu.
Kemal Akat da Nusaybin'i terk etmeyeceğini dile getirerek, "Pazar günleri normalde çarşı açıkken şimdi her yer kapalı. Buradakiler evini taşımaya başladı. Kızıltepe'ye, Midyat'a, Mardin'e yerleşmeye çalışıyorlar. Ben gitmemeye karar verdim. Çocuklarımı gönderebilirsem ben kalacağım. Kimseler ölmesin, analar ağlamasın" dedi.
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çoğu Nusaybin'e olmak üzere Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin gerçekletirdiği, 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırılarda 11 kişi şehit oldu, 63 kişi de yaralandı. Saldırılar üzerine Mardin Valiliği'nce Nusaybin'in tamamında, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin de sınır boylarına yakın mahallelerinde okullar, 16 Ekim Çarşamba gününe kadar tatil edildi. Saldırıların ardından Nusaybin'de sınıra yakın yerlerde oturanlar, evlerini boşaltarak, çevre il ve ilçelere taşınmaya başlarken, esnaf da iş yerlerini açmadı.
8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı saldırı sırasında çarşıda olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Halil Kavak, "Gidenler gidiyor. Kalanlar da kalıyor. Biz kalacağız" dedi.
2 çocuk annesi Derya İskanoğlu ise evlerinden çıktıklarını belirterek, "Çocuklarımız ağlıyor. Çok korkuyorlar. Ne yapacağız, bilmiyorum. Kızıltepe'ye gideceğiz. Ev de yok. Gidip bakacağız" diye konuştu.
Kemal Akat da Nusaybin'i terk etmeyeceğini dile getirerek, "Pazar günleri normalde çarşı açıkken şimdi her yer kapalı. Buradakiler evini taşımaya başladı. Kızıltepe'ye, Midyat'a, Mardin'e yerleşmeye çalışıyorlar. Ben gitmemeye karar verdim. Çocuklarımı gönderebilirsem ben kalacağım. Kimseler ölmesin, analar ağlamasın" dedi.
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