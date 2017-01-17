Teröristin yakalandığı evden ilginç ayrıntılar









Özgür ALTUNCU - Taner YENER- İSTANBUL () - REİNA saldırganı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı ev basın mensuplarına açıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi.



TELEVİZYON YOK

İşte polisin iki drone bulup el koyduğu evdeki ilginç ayrıntılar... Dün geceki operasyonun izlerine taşıyan evde, iki çek yat, iki ayrı yatak, bir buzdolabı, çamaşır makinası ve gardırop dışında başka eşya bulunmuyor.

GIDA MALZEMESİ İSTİFLEMİŞLER



Televizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyordu. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.



KADIN MALZEMELERİ

Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.

TÜL YERİNE GÜNEŞLİK



Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneşlik bulunuyor.



YEDEK AMPULLER



Evde kalanlar dışarı çıkmamak için çok sayıda yedek ampul bile almışlar. Bir dolapta bulunan 5 yedek ampul de dikkat çekici.



İLGİNÇ DETAYLAR



Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında , Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. Göz lensi ve "Sen çok delisin" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.



KOMŞULARI OPERASYONDAN SONRA TERÖRİSTE SALDIRMIŞLAR



Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı . Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisinin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.



SİTEDE GÜVENLİK KAMERASI BULUNMUYOR



Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.

(FOTOĞRAF)