Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - ÜSKÜDAR Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İsa Kör, teröre tepki için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor. Günde 13-14 saat yürüyen İsa Kör Bolu'ya ulaştı.

3'üncü sınıf öğrencisi İsa Kör, teröre tepki için geçen Cumartesi günü Altunizade’de bulunan Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nden yürüyüşüne başladı. Günde yaklaşık 14 saat yürüyerek ortalama 50-60 kilometre yol kat eden İsa Kör, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü, hafif kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nı aştı. 'Teröre Hayır' demek için Ankara'ya yürüyen İsa Kör, 31 Ocak'ta TBMM'ye ulaşmayı hedefliyor.

Son dönemlerde artan terör olaylarını protesto etmek için yürüdüğünü söyleyen İsa Kör, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bombaların patlamasını ve insanların katledilmesini istemiyorum. Evlatlarımızın şehit olmasını istemiyorum. Bu yüzden yola çıktım. Terör olaylarını kınamak için ve ölen insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için yola çıktım. Günde yaklaşık 13-14 saat yürüyorum. Bu da 50-60 kilometre mesafeye denk geliyor. Meclise gitmemin amacı terör olaylarının bitmesi için duyarlılık oluşturmak. Meclis'te herhangi bir milletvekilimiz bu olaya daha ayrıntılı bakarsa sevinirim."

Soğuk ve köpekler yüzünden zaman zaman zorlandığını ifade eden Kör, "Köpekler bazen saldırabiliyor. Soğuk konusunda çok fazla sıkıntı çekmiyorum. Yürüdüğüm için üşümüyorum. Geceleri güzergah üzerindeki otellerde kalıyorum. Yemek ihtiyacımı da yol üstündeki tesislerden ya da yanımda bulunan erzaklardan karşılıyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI