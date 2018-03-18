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Terörden arındırılan Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

Yılmaz BEZGİN/ SURİYE, () - ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı. Terör...

Terörden arındırılan Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

Yılmaz BEZGİN/ SURİYE, () - ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.
Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor. Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı.
Köyde yaşayan siviller, Türkiye'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

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