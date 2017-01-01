Terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor



Sinan BİLGİLİ -Süleyman KAYA /İSTANBUL, () Ortaköy'deki Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.

Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi. Nişanlısı Sezen Arseven ile birlikte Reina'ya giden Seymen artık yaşamıyor. Sezen Arseven'in adı yaralı olarak hastaneye götürülenlerin arasında geçiyor. Nişanlı çiften geriye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan nişan töreni fotoğrafları kaldı.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KARCILAR ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da şehit oldu. Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Yunus Görmek'in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

CENAZESİ KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina'la gelen Kaya'nın cenazesi Kastamonu'ya götürüldü.



IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Saldırıda Iraklı Jalal Abbas da hayatını kaybetti. Kemerburgaz Üniversitesi öğrencisi olan Abbas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.

(FOTOĞRAF)