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Terör saldırılarına karşı demir parmaklı önlem
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, terör saldırılarının önlenmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor. Karayolları ekipleri, teröristlerin yollara patlayıcı tuzaklamak suretiyle düzenlediği saldırıların...
GENEL 09.10.2019, 10:06
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, terör saldırılarının önlenmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor. Karayolları ekipleri, teröristlerin yollara patlayıcı tuzaklamak suretiyle düzenlediği saldırıların engellenmesi için Hakkari ve çevre illerde köprü ve menfezlerde 'demir parmaklıklı' önlem alıyor.
TSK'nın 27 Mayıs’ta başlattığı Pençe-1, 12 Temmuz’da başlattığı Pençe-2 ve 23 Ağustos’ta başlattığı Pençe-3 operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri bir bir tespit edilip yok edilirken, 17 Ağustos’tan itibaren de Hakkari, Van, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Kars, Ağrı ve Iğdır’ın kırsal alanlarında düzenlenen Kıran 1, 2, 3 ve 4 operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Havadan ve karadan sürdürülen operasyonlar sırasında onlarca terörist etkisiz hale getirildi, kullandıkları sığınak, barınak ve mağaralar ise yerle bir edildi.
Güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Karayolları ekipleri de teröristlerin tuzaklama yöntemiyle düzenlediği saldırıların önlenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Ekipler, bugüne kadar köprü ve menfez altlarını kullanarak çeşitli saldırılarda bulunan teröristlerin bu eylemlerinin önüne geçmek için 'demir parmaklı' önlem alınıyor. Kırsaldaki yollarda, köprü ve menfezlerin giriş ve çıkışları, demir parmaklıklarla kapatılıyor.
Her gün yüzlerce insanın kullandığı yolların üzerinde bulunan köprü ve menfezlerin güvenli hale getirilmesi için yapılan çalışmaların Hakkari başta olmak üzere Van, Muş, Bitlis ve ilçelerinde sürdürüldüğü belirtildi.
TSK'nın 27 Mayıs’ta başlattığı Pençe-1, 12 Temmuz’da başlattığı Pençe-2 ve 23 Ağustos’ta başlattığı Pençe-3 operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri bir bir tespit edilip yok edilirken, 17 Ağustos’tan itibaren de Hakkari, Van, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Kars, Ağrı ve Iğdır’ın kırsal alanlarında düzenlenen Kıran 1, 2, 3 ve 4 operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Havadan ve karadan sürdürülen operasyonlar sırasında onlarca terörist etkisiz hale getirildi, kullandıkları sığınak, barınak ve mağaralar ise yerle bir edildi.
Güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Karayolları ekipleri de teröristlerin tuzaklama yöntemiyle düzenlediği saldırıların önlenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Ekipler, bugüne kadar köprü ve menfez altlarını kullanarak çeşitli saldırılarda bulunan teröristlerin bu eylemlerinin önüne geçmek için 'demir parmaklı' önlem alınıyor. Kırsaldaki yollarda, köprü ve menfezlerin giriş ve çıkışları, demir parmaklıklarla kapatılıyor.
Her gün yüzlerce insanın kullandığı yolların üzerinde bulunan köprü ve menfezlerin güvenli hale getirilmesi için yapılan çalışmaların Hakkari başta olmak üzere Van, Muş, Bitlis ve ilçelerinde sürdürüldüğü belirtildi.
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