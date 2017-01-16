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Terör örgütünün Ege Bölge sorumlusu yakalandı

İSTANBUL Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde 2012 yılında kıyafet değiştirip başörtülü bir şekilde silahlı saldırı düzenlemek isterken yakalanıp tutuklanan ve 2016 yılında tahliye olduktan sonra terör örgütü DHKP-C'nin...

Terör örgütünün Ege Bölge sorumlusu yakalandı
İSTANBUL Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde 2012 yılında kıyafet değiştirip başörtülü bir şekilde silahlı saldırı düzenlemek isterken yakalanıp tutuklanan ve 2016 yılında tahliye olduktan sonra terör örgütü DHKP-C'nin Ege Bölge sorumlusu olarak İzmir'e geldiği belirlenen Ç.Ş., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde 2012 yılında, kıyafetini değiştirip başörtülü bir şekilde silahlı saldırı düzenlemek isterken yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi Ç.Ş. o dönem yakalanıp tutuklandı. 2016 yılına kadar tutuklu kalan Ç.Ş., iddiaya göre, aynı yıl tahliye olduktan sonra terör örgütünün İzmir ile Ege Bölge sorumlusu olarak İzmir'e geldi. Bir yandan örgüte eleman kazandırıp diğer taraftan da terör örgütü adına Kınık İlçesi'nde basın açıklamaları yaptığı tespit edilen Ç.Ş., bu eylemlerinden dolayı aranırken, İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin yaptığı ortak operasyonla dün (Pazar) Çiğli İlçesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Ç.Ş., işlemlerinin ardından Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

 

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