Terör örgütü ve uyuşturucu çetelerinin çatışmasında ölen liselinin ailesine tazminat 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () İSTANBUL İdare Mahkemesi, Sultangazi Mahallesi'nde 4 yıl önce terör örgütü ve uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada öldürülen liseli Mehmet Emin Akgül'ün 3 kardeşine 20'şer bin, anne ve babasına da 30'ar bin TL olmak üzere toplam 120 bin TL tazminatı, İçişleri Bakanlığı'nın ödemesine karar vermişti. Danıştay, Akgül'ün anne ve babaya verilen tazminat miktarını az bularak kararı bozdu. Dava, yeniden görülecek.

EVE DÖNERKEN ÇATIŞMANIN İÇİNDE KALDI

Şişli'de bir bankada staj yapan lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül(18), 23 Şubat 2015'te İstanbul Gazi mahallesindeki evine dönüyordu. Bu sırada yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan terör örgütü DHKP-C'li bir grup ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Akgül, olay yerinden uzaklaşmak isterken Akgül kalbine isabet ederken kurşunla yere yığıldı. Olayı bir süre sonra terör örgütü DHKP-C, üstlendi.

650 BİN TL İSTEMİŞLERDİ

Terör örgütü mensupları ile uyuşturucu satıcıları arasında yaşanan çatışmanın ortasında kalması sonucu öldürülen Mehmet Emin Akgül'ün annesi Seyyare Akgül ve babası Cemil Akgül ayrı ayrı 250'şer bin TL, kardeşleri Yıldırım Akgül, Kübra Akgül, Canan Balıkçı da 50'şer bin TL olmak üzere toplam 650 bin TL manevi tazminat isteyerek, İçişleri Bakanlığı'na avukatları Ömer Köstelekoğlu aracılığıyla dava açtı.

AİLENİN DUYDUĞU ACI PARASALL DEĞERLERLE KARŞILANMAZ

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Mehmet Emin Akgül'ün kendi kusur ve eylemleri olmaksızın hayatını kaybetmesinde, genel güvenlik ve asayişi sağlamak ve korumakla görevli İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu belirtti. İdare mahkemesi, aile müessesesi açısından en değerli unsurun, hiç şüphesiz anne, baba, eş çocuk ve kardeşler olduğu, insanların, annelerinin çocuklarının, eşlerinin ve kardeşlerinin uğradığı en küçük zarar veya hissettiği zerre kadar acıdan duydukları üzüntü ve acının parasal imkanlarla giderilmesi mümkün bulunmadığını belirtti. Olayın niteliği ve oluş şeklini dikkate alan mahkeme, hukuki sorumluluğu bulunan İçişleri Bakanlığı'nın baba Cemil Akgül ve anne Seyyare Akgül'e 30'ar bin TL, 3 kardeşe de 20'şer bin TL olmak üzere toplam 120 bin TL tazminat ödemesine 14 Temmuz 2016'da hükmetti.

DANIŞTAY, ANNE-BABAYA TAZMİNATI AZ VERDİN

İçişleri Bakanlığı ve Akgül Ailesi, kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın temyiz isteminin reddine, Akgül Ailesi'nin ise temyiz itirazınının kabulüne karar verdi. Anne ve babaya verilen manevi tazminat miktarının yaşanan olayın manevi elem ve acısına uygun olmadığı gerekçesiyle bozulmasına karar veren Danıştay, ebeveynlere daha fazla tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

KARDEŞLERE VERİLEN TAZMİNAT ONANDI

İdare mahkemesinin kardeşlere ödenen toplam 60 bin TL manevi tazminat kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirten Danıştay, anne ve babaya takdir edilen her biri için 30 bin TL'lik manevi tazminat miktarının duyulan elem ve ızdırabı giderecek bir miktarda belirlenemediğini bozma kararında belirtti.

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