Terör örgütü propagandası yapan er tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de vatani görevini yapan er Abdurrahman Durmuş, sosyal medyadaki bölücü örgüt paylaşımlar yapınca tutuklandı.
Kentteki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Abdurrahman Durmuş, sosyal medya hesabından PKK yanlısı paylaşımlar yapınca TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 Şubat'ta sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de vatani görevini yapan er Abdurrahman Durmuş, sosyal medyadaki bölücü örgüt paylaşımlar yapınca tutuklandı.