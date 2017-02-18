Terör örgütü DAEŞ üyesi tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan C.A., tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında C.A.'yı takibe aldı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen C.A., dün Kadifekale Semti'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. C.A.'nın evinde yapılan aramada, kalem görünümlü suikast tabancalarında kullanılan mermilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda mermi, otomatik silahlarda kullanılan dürbün, üzerinde mermi delikleri olan 3 çelik yelek, pala, komando bıçağı, miğfer, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçti.

Daha önce poliste hırsızlık suçundan kaydı bulunan, DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkan C.A., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.