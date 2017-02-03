Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Terör örgütleriye bağlantılı iki şüpheliye tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma...

Terör örgütleriye bağlantılı iki şüpheliye tutuklama
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 13 Ocak'ta, 20 yaşındaki G.T. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.F., evlerinde, jandarma tarafından gözaltına alındı. El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı oldukları ileri sürülen iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.