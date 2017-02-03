Terör örgütleriye bağlantılı iki şüpheliye tutuklama

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 13 Ocak'ta, 20 yaşındaki G.T. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.F., evlerinde, jandarma tarafından gözaltına alındı. El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı oldukları ileri sürülen iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 13 Ocak'ta, 20 yaşındaki G.T. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.F., evlerinde, jandarma tarafından gözaltına alındı. El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı oldukları ileri sürülen iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.