Terör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SİİRT'te 25 yıl önce teröristlerle girilen ve 15 askerin şehit olduğu çatışmadan ağır yaralı kurtulan Gazi Turhan (45), doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun Beldesi'nde MHP'den belediye başkan adayı oldu. Sol kolu dirsek altından ampute olan Turhan, "Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız" dedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yapan er Gazi Turhan, 1994 yılında Dağdöşü Mevkii'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandı. 15 silah arkadaşının şehit olduğu, çatışmanın ardından sol kolu dirsek altından ampute edilen Turhan'a, gazi ünvanı verildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Yaşamını doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde sürdüren Gazi Turhan, Hediye Turhan(38) ile evlendi. 2 çocuğu olan Turhan, belediye başkan adayı oldu. MHP'den aday olan Gazi Turhan, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu.

'ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU, KUCAĞIMDA CAN VERDİ'

PKK'lılar ile girilen çatışmada mevzilerine el bombası ve roketler atıldığını anlatan Turhan, o anları şöyle anlattı:

"Siirt Eruh ilçesi Dağdöşü üs bölgesinde 1994 yılının 9 Kasım günü operasyondan dönmüştük. Üs bölgesine baskın düzenlendi. Çatışma, gece saat 00.00 sıralarında başladı. 03.30'a kadar karşılık verdik. 03.30 saatlerinde yanımdaki arkadaşım şehit oldu. Kucağımda can verdi. Roket atıyorlardı. Bulunduğumuz mevziye alt taraftan el bombası atıyorlardı. Şarapnel parçaları koluma, ayağıma ve vücudumun çeşitli yerlerine isabet etti. Yaralı halde sığınak yerimize gittim. İlk müdahaleyi hemşehrilerimden biri yaptı. Daha sonra sıhhiye arkadaş müdahalesini yaptı. Saat 06.00 gibi helikopter geldi. Siirt Bölge Hastanesi'ne götürdüler. İlk cerrahi müdahaleden sonra Diyarbakır'a sevk edildim. Hava değişiminde iki ay kaldım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gittim ve kati raporum verildi. Ondan sonra d asüreç devam etti."

'ŞÜKÜRLER OLSUN ADIMI HAK ETTİM'

İsmiyle yaşamanın her insana nasip olamayacağını kaydeden Gazi Turhan, "Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Türk'ün töresine uyduk. Güneydoğu'da 1994 yılında teröristlerle girdiğimiz silahlı çatışma sonucunda koluma isabet eden, ayağıma isabet eden şarapnel parçasıyla sol kolum dirsek altından ampute oldu. 15 arkadaşımız şehit oldu. 7 yaralı arkadaşımız vardı. Bunlardan biri de bendim. Şükürler olsun adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız" diye konuştu.

'HEDEF KIZIL ELMA'

Belediye başkan adayı olmasını en çok belde halkının istediğini söyleyen Turhan, szölerine şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı adaylığı düşündüğüm bir şey değildi. Siyasi fikrimiz, görüşümüz ortaokul yıllarında başladı. Sürekli bu davayla devam etti. Afrin Harekatı'nda bir askerimizin söylediği bir söz vardı; 'Hedef kızıl elma.' Allah'a şükürler olsun bütün Türk toplumu, bütün Türkiye sağcısı, solcusu daha farklı siyasi görüşe sahip olan insanlar, orada bu askerimizin söylediği şeyi benimsedi. Çünkü burada bir fedakarlık vardı. Bana da bu teklifin yapılmasının sebebi bence bu olaylar. Benim gazi olmamım büyük etkisi var. Siyasilerin yine etkisi var. Allah'a şükürler olsun neleri yapıp, neleri yapamayacağımızı belde halkı biliyor. Elimizden gelen bir şey olduktan sonra dün de bugün de yarın da ne yapacağımızı, ne yapamayacağımızı bildikleri için bizi tercih ettiler."

'GÖÇ BİZİM EN BÜYÜK SORUNUMUZ'

Belediye başkanı seçilmesi halinde beldedeki işsizliğin önüne geçmek için projeleri olduğunu aktaran Gazi Turhan, "Göç bizim en büyük sorunumuz. En önemli projemiz bunu önlemek. Beldemizde işsizlik var, göç var. Bu göçü önlememiz için mutlaka beldede veya beldeye yakın bir bölgede halkın istihdam edilmesi için bir çalışma sahasının olması gerekiyor" dedi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gazi Turhan, seçim bürosunda seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Pazar esnafını ve vatandaşları ziyaret ediyor. Gazi Turhan, kapı kapı dolaşarak 31 Mart yerel seçimlerinde destek istiyor.

