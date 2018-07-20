Termik santralden ikinci üzücü haber (2)

O ANLAR KAMERADA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. O anlarda, kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü görüldü.

ÖLEN İŞÇİLERDEN BİRİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu ölen evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek'in (36) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Şimşek'in cenazesi Yatağan'ın kırsal Cazgırlar Mahallesi'ne getirildi. Evinden helallik alınmasının ardından Şimşek'in cenazesi, önce camiye götürülmek istendi. Ancak yoğun katılım nedeniyle caminin avlusu yetersiz kalınca cenaze, Nişanlı Taş Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazın ardından Şimşek, toprağa verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emnilyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Yatağan Belediye Başkanı CHP'li Hasan Haşmetışık, diğer kentlerin ilçe belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 1000-1500 kişi cenazeye katıldı. Cenazede Seray Şimşek'in babası Cemil Şimşek, büyük üzüntü yaşadı. Törenden önce oğlunun tabutunu öpen Cemil Şimşek, ayakta durmakta güçlük çekerken, taziyeleri kabul etti. Ölen işçinin eşi ve annesi, sağlık ekiplerinin gözlemi altında tutulmaları gerekçesiyle evden çıkamadı, cenazeye katılamadı.

Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), )



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