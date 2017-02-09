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Terlikle çocuk döven Kuran Kursu hocası 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an Kursu hocası Şükrü Yılmaz 'Küçük...

Terlikle çocuk döven Kuran Kursu hocası 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an Kursu hocası Şükrü Yılmaz 'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasıyla yargılanmaya başladı. Şükrü Yılmaz pişman olduğunu söylerken, küçük çocuk ve babası ise şikayetçi olmadı.
Erenler İlçesi Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Kur'an Kursu hocası Şükrü Yılmaz, Sakarya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlarından 4 yıla varan hapis cezası ile yargılanmaya başladı. Duruşmaya tutuklu yargılanan Şükrü Yılmaz ile mağdur A.P. ve babası katıldı.
Mahkemede ifade veren küçük çocuk hafızlık eğitimine başladığını, hafızlık hocası Şükrü Yılmaz'ın kendisini 10-15 kez dövdüğünü söyledi. Dayak yüzünden kursu bırakmak zorunda kaldığını belirten A.P, "2016 yılı Ağustos ayı sonlarında eğitim görmüş olduğum Kur'an Kursu'nda hafızlık hocam dersimi veremediğim için beni elinde bulunan terlikle vücudumun değişik yerlerine vurarak dövdü. Ancak şikayetçi değilim" dedi.
Küçük çocuğun babası da şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık Şükrü Yılmaz ise pişman olduğu belirterek, "Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm" dedi.
Mahkeme, sanık Şükrü Yılmaz'ın tahliye talebini reddetti ve duruşmayı 6 Mart gününe erteledi.

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