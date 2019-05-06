Terk edilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlik

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 'Terk edilmiş köy' olarak isimlendirilen, sadece 6 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için bahar şenliği düzenlendi.

Mahallede kahvehane işleten Mehmet Er ve fotoğraf sanatçısı Levent Aybars Özdemir tarafından organize edilen 'Lübbey Bahar Şenliği'ne Ödemiş Ticaret Odası da destek verdi. Şenlik kapsamında, Mehmet Er'in 2016 yılından bu yana çektiği 2 bine yakın fotoğraftan 30'u ile 'Kadın efelerin ressamı' olarak tanınan Mustafa Ali Kasap'ın tabloları, tarihi mahallede çoğunluğu terk edilmiş olan evlerin bulunduğu sokaklarda sergilendi. Ödemişli kadınların da el işi ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu şenlikte arkeolog ve ressam Emin Başaranbilek de 'Lübbey Kışlağı ve Lübbey Camisi' isimli kitabını imzaladı. Defne Dans Topluluğu'nun halk oyunları gösterisi şenliğe renk katarken, Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu Efe Dağcılık doğa yürüyüşü düzenledi. Anadolu Kadınları Topluluğu ise amazon kadınlarını konu alan Ümit Görgülü'nün yazdığı 'Gördesli Makbule' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Gün boyunca katılanların gönüllerince eğlendiği şenlik, tarihi mahallenin meydanında davul zurna çalınmasıyla devam etti.

"LÜBBEY İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, şenlikte yaptığı konuşmada Lübbey'i turizm merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bu konuda üniversitelerimizin çalışmaları var. Bizler de Ödemiş'teki kurumlarımızla birlikte yol haritasına katkı sunacağız. Neler olması gerekiyor, neler bekleniyor, bunları değerlendirip hareket noktamızı belirleyeceğiz. Lübbey için gereken çabayı hep birlikte göstereceğiz. Buranın sesi olan Mehmet Er kardeşime de burayı yaşatarak, anlatarak gösterdiği çabaları için teşekkür ederim."

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de Ödemiş'in turizm potansiyelinin ancak yüzde 5'ini kullanabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz, 5 farklı lokasyon seçtik kendimize. Birgi, Bozdağ, Gölcük, Bademli ve Lübbey. Bunların mümkün olduğunca tanıtımını yapmak, hem sosyal hem ticari olarak katkı sunmak adına verilerimizi paylaşıyoruz. Özellikle tüm Beydağ ve Kiraz'ı içine alan bir albüm çalışması yapıyoruz. İZKA destekli bir çalışma. Lübbey'in öneminin farkındaydık ama içerisine girince daha da fazla anladık. Lübbey önemli bir yer. 48 bina tescilli halde. 52 binaya da tescil çıkma aşamasında. Belediyenin kendine ait yeri var, camimiz var. Camiden sonrası tescilli halde. Ayrıca, İZKA'nın Ege Üniversitesi ile 'Efeler Yürüyüş Yolu' projesi var. Biz Efeler Yürüyüş Yolu projesinde beş önemli lokasyonumuz da yer alıyor. Bu proje gerçekleşince UNESCO tarafından tescillenecek. Bu tescil olunca dünyanın her tarafından yürüyüş yapmak isteyenler, bu yürüyüşü burada tamamlayacak. Bu yönüyle de Lübbey gelecekte turizmin gözbebeği olacak."

KAYA BLOĞU ÜZERİNDE TEMELSİZ YAPILMIŞ AHŞAP EVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şenliğin organizasyonunda görev alan Levent Aybars Özdemir ise evlerin özelliklerine dikkat çekerek şunları anlattı:

"Lübbey'deki evler coğrafi konum çok iyi kullanılarak, burada bulunan doğal taş ve ahşabın kendi içerisinde bir uyuma dönüştüren, kaya bloğu üzerinde temelsiz inşa edilmiştir. Lübbey'in yaşanabilir bir kırsal mahalle olarak kalmaya devam etmesi için neler yapılabilir düşünmeye başladım. Benim tek hobim var, fotoğraf çekmek. Bu evlerin fotoğraflarını çekerek İzmir, İstanbul ve Ankara'da görsel yayın organlarında, fotoğraf derneklerinde, sergilerde, sanat dergilerinde yayınlanması ile tanıtıma katkı sunmaya çalıştım."

Kahvehane sahibi Mehmet Er, "Aşağı yukarı 12-13 yıldır burada kahveyi işletiyorum. Kolombiya'dan, Norveç'ten gelen misafirlerimiz oldu. Onların fotoğrafları da sergide mevcut. Herkesi Lübbey'e bekliyoruz" dedi.

onuşmaların sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Lübbey'in tanıtımına katkı sunan kahveci Mehmet Er'e teşekkür plaketi verdi.



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