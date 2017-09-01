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Terk edilen 7 yavru köpeğe 'süt anne' bulundu

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, () - OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi'nde, bir evin kapısına torba içerisinde bırakılan ve yaklaşık bir haftalık oldukları tahmin edilen 7 yavru köpeğe, Adana’da bulunan ve kendi yavrularını emziren köpek süt...

Terk edilen 7 yavru köpeğe 'süt anne' bulundu

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, () - OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi'nde, bir evin kapısına torba içerisinde bırakılan ve yaklaşık bir haftalık oldukları tahmin edilen 7 yavru köpeğe, Adana’da bulunan ve kendi yavrularını emziren köpek süt annelik yapacak. 
İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde oturan Kadir Şahin, evlerinin arka kapısından köpek sesi duyunca kontrol etti. Bir torba içerisinde 7 yavru köpeği gören Şahin, yavruları eve alarak biberonla süt verip beslemeye başladı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) yetkililerine ulaşan Şahin, yavrular için süt anne bulunmasını istedi. Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde süt anne köpek olmadığı için Adana ile irtibata geçti. Burada anne köpek bulununca yavru köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bulunduğu yerden alınarak araçla Adana’ya götürüldü. Dernek Başkanı Bünyamin Akın, duyarlı davranışı nedeniyle hayvansever Kadir Şahin’e teşekkür etti.
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