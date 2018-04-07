escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Terk edilen 6 kardeşe belediye sahip çıktı

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde anne ve babaları tarafından ekonomik nedenlerle terk edildikleri iddia edilen 6 kardeşe, Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak yardımda bulundu. İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde oturan en...

Terk edilen 6 kardeşe belediye sahip çıktı
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde anne ve babaları tarafından ekonomik nedenlerle terk edildikleri iddia edilen 6 kardeşe, Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak yardımda bulundu.
İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde oturan en küçüğü 4 en büyüğü 18 yaşındaki 6 kardeşi, babaları Reşit Y. iddiaya göre ekonomik nedenlerden 3 yıl önce terk etti. Eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarına bakmakta zorlanan anne Fatma Y. de 3 ay önce ortadan kayboldu. Çocukların mağdur olduğunu tespit eden Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, harekete geçti. Kardeşlere ilk önce gıda ve giyim malzemesi yardımında bulunan ekipler, ayrıca her ay düzenli olarak nakit paranın yatırıldığı sosyal kart verdi. Ekipler, kardeşlere kalmaları için geçici ev de teklif etti. Kardeşler geçici ev talebini kabul etmeyince, evin beyaz eşyaları ve genel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.
Kardeşlerin yaşadığı evde incelemelerde bulunan Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Elhansu, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğin verildiğini söyleyerek, "Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda harekete geçerek eve geldik. Evde bulunan çocukların durumlarını bizzat kontrol ettik. Çok şükür sağlık problemleri yok. Ama evde birçok eksik var. Biz bunları not ettik. Aileye ilk etapta maddi yardımda bulunduk. Yine aileye sosyal kart verdik. Evin ihtiyacı olan beyez eşyaları da alacağız. Baba ile de telefonda görüştüm. Kendisi Trabzon’daydı bugün itibarıyla Van’a geldi. Bundan sonra çocuklarının yanında kalacağını söyledi. Biz de olayın takipçisi olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314