"Tercih yaparken doğru strateji çok önemli"

İSTANBUL, () - Üniversite adaylarının tercih yaparken çok doğru strateji izlemesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Özyaral, " Anadolu'nun ruhunu taşıyan, yüzünü Avrupa'ya dönmüş, bilimsel içerikte akademik çalışmalar yapıyoruz. Bu kadar hızlı gelişen bir dünyada öğrendiğini pratiğe döken, sokağa çıkabilen, çıktığında konuşabilen öğrenci yetiştirmek lazım, bunun için çaba gösteriyoruz " dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle başlayan 'Üniversite Tercih Fuarı'nda adayların ve ailelerinin sorularını yanıtlamak ve kendilerini tanıtmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi stant açtı. Adaylarla birebir görüşen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Özyaral,"İstanbul'da tercih dönemlerine ait böyle fuarların olması öğrenciler için çok önemli. Çünkü burada yeterli bilgiyi kazanabiliyorlar. Fuarda üniversitelerin tanıtımı kadar öğrencinin neyi, nasıl yapacağı ve tercihlerinde hangi stratejileri izleyeceğini de anlatıyoruz" diye konuştu.

Adaylar ve aileler fuarda üniversite yetkilileriyle yüz yüze görüşüp bilgi aldı. Çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ile üniversite eğitimine yönelik tanıtım uzmanlarına kafalarındaki soru işaretlerini soran öğrencilerle, akademisyenler ve rektörler birebir görüştü.

"300'E YAKIN AKADEMİK PROJE HAYATA GEÇİRDİK"

"Anadolu'nun ruhunu taşıyan, yüzünü Avrupa'ya dönmüş, bilimsel içerikte akademik çalışmalar yapan ve öğrencileri bu akademik etkinliklerin içine katan bir üniversiteyiz" diyen Prof. Dr. Özyaral, "İlk yılda toplamda 110, ikinci yılında sonuna geldiğimizde 300'e yaklaşan akademik proje tamamladık. 3 bin 800 öğrencimiz var. Bu aktivitelerin içinde birebir görev aldılar" dedi.

"SOKAĞA ÇIKTIĞINDA KONUŞACAK ÖĞRENCİ YETİŞTİRMELİYİZ"

Artık klasik bilginin yetmediğini vurgulayan Prof. Dr. Özyaral, "Bu kadar hızlı gelişen bir dünyada öğrendiğini pratiğe döken, sokağa çıkabilen, çıktığında konuşabilen öğrenci yetiştirmek lazım" diye konuştu.

"YÜZDE 45 YÖRE BURSUMUZ VAR"

Psikoloji bölümünü açtıkların ve talebin yüksek olacağını tahmin ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, " Bir Tıp Fakültesi'nin gerektirmiş olduğu bütün laboratuar malzemesine sahibiz. Bizim yöre burslarımızın dışında Trakya'ya özel bir yöre bursumuz var. Bölge halkımız üniversitemizde olsun Trakya kültürünü de daha iyi benimsetelim ve Türkiye'ye de bu kültürü yayalım istiyorum. Dolayısıyla yüzde 45'lik yöre bursumuz var" ifadelerini kullandı.

"YÖK'ÜN KARARINI ÇOK OLUMLU BULDUM"

YÖK'ün hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesinin öğrenciler için çok önemli ve olumlu bir karar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Öğrencilerin lehine sonuçlanacaktır" dedi.

ÖZYARAL, ANNE VE BABALARI UYARI

Öğrencilerin tercihlerinin net ve doğru olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özyaral, "Geçen yılki puanlarla değil öğrencinin bu yıl ne yaptığıyla ilgilenmesini istiyorum. Tercihini net ve doğru yapmalı. Önemli olan stratejiyi çok iyi belirlemek. Anne ve babalara seslenmek istiyorum, lütfen evlatlar ne istiyorlarsa o mesleklerinin starı olsunlar. O alanda okusunlar, müsaade edin, önlerini açın sizin heyecanınız değil onların heyecanı geleceği önemli" dedi.

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