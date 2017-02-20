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Tepki çeken 'Suriyeli' paylaşımına, 'Şakalaşmaydı' açıklaması (3)

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada tepki toplayan paylaşımı üzerine gözaltına alınan ayakkabıcı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Hasan Kartal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve...

Tepki çeken 'Suriyeli' paylaşımına, 'Şakalaşmaydı' açıklaması (3)

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada tepki toplayan paylaşımı üzerine gözaltına alınan ayakkabıcı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Hasan Kartal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamak, işkence' suçlamasıyla adli işlemlere başladığı bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldüğü ve paylaşımı yapanın Hasan Kartal (39), mağdurun ise Suriyeli Mustafa Ş. (28) olduğunun tespit edildiği belirtildi. Hasan Kartal'ın 16 Şubat Perşembe günü sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'Türk’ün Suriyeliye intikamı, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi sinir olmuş hissediyor' yorumuyla, bir erkek şahsın dövülerek işkence gördüğü selfie resmini paylaştığı ifade edilen açıklamada konunun 19 Şubat pazar günü ise haber konusu olduğu aktarıldı. Yapılan tahkikat sonucu adresi tespit edilen Hasan Kartal'ın yakalandığı bilgisi verilirken, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, işkence' suçlarından adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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