Teoman yeni kitabının İstanbul'daki ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluştu

ROCK müziğin başarılı ismi Teoman, yeni kitabı "Fasa Fiso"nun İstanbul'daki ilk imza gününde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Teoman, hayatını ve çocukluğundan rock yıldızlığına uzanan yolculuğunu tüm açıklığıyla kaleme aldığı yeni kitabı Fasa Fiso’yu D&R Vadistanbul'da sevenleri için imzaladı.

Ünlü şarkıcı, kitabında çocukluğun bakış açısını, hayatını, müziği anlamlandırma çabalarını, büyüme sancılarını, kafa karışıklıklarını ve yıllar geçtikte yaşadığı değişimleri eğlenceli hikayelerle anlatıyor.

D&R Vadistanbul'da gerçekleşen imza gününde sanatçının hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Teoman, anılarına şarkı sözlerinin ve röportajlardan alıntıların da eşlik ettiği kitabını imzalarken fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı, bol bol imza dağıttı.

(FOTOĞRAF)