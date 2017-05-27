Tendürek şehidi uzman çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞEHİDİN ABLASI: “ İKİ OĞLUM DAHA VAR FEDA OLSUN BU VATANA”

Kayseri Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Abuzer Doğan’ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada şehitin ablası İsminur Zeynep Polat, “İki oğlum var. İkisi de bu vatana feda olsun. Benim kardeşime el kaldıran hainlerin elleri kırılsın” diyerek gözyaşı döktü. Garnizon şehitliğine getirilen şehidin cenazesi tekbirlerle toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Doğan'ın Ağrı’dan gelen silah arkadaşları ise mezar başında gözyaşı döktü. Tören sonunda Vali Süleyman Kamçı şehidin tabutunda sarılı bayrağı baba Durmuş Doğan’a teslim etti.



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