Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Tendürek şehidi uzman çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞEHİDİN ABLASI: “ İKİ OĞLUM DAHA VAR FEDA OLSUN BU VATANA” Kayseri Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven'in  kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Abuzer Doğan’ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına taşındı....

Tendürek şehidi uzman çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞEHİDİN ABLASI: “ İKİ OĞLUM DAHA VAR FEDA OLSUN BU VATANA”
Kayseri Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven'in  kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Abuzer Doğan’ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada şehitin ablası İsminur Zeynep Polat, “İki oğlum var. İkisi de bu vatana feda olsun. Benim kardeşime el kaldıran hainlerin elleri kırılsın” diyerek gözyaşı döktü. Garnizon şehitliğine getirilen şehidin cenazesi tekbirlerle toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Doğan'ın Ağrı’dan gelen silah arkadaşları ise mezar başında gözyaşı döktü. Tören sonunda Vali Süleyman Kamçı şehidin tabutunda sarılı bayrağı baba Durmuş Doğan’a teslim etti.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246