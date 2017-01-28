Tendürek Dağı geçişi kardan kapandı TIR'lar mahsur kaldı

Yusuf İBA- Ayhan İSEN/AĞRI, () - AĞRI’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç yolda kaldı. Eleşkirt İlçesi'nde ise 4 yaşındaki Dilanur Kaya, 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürülebildi.

Hava sıcaklığının gün sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bir çok araç yolda kaldı. Doğubayazıt ve Van'dan yola çıkan ve çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar Somkaya Köyü yakınlarında kapanan yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin bir ara açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı. Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek Geçidi'nde de bazı TIR'lar mahsur kalınca, bu yoldan bir çok araç da Doğubayazıt'a döndü.

Tendürek’te 2 gündür beklediğini belirten TIR sürücüsü Mehmet Saka, "Ben Gaziantep’e gitmek isterken Tendürek’te ilerleyemedim ve 2 gündür burada mahsur kaldım. Aküm de bitmiş durumda aç susuz bir şekilde kurtların korkusundan dışarıya çıkamıyorum donma tehlikesi yaşıyoruz" diye konuştu.

DİLANUR İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Eleşkirt'e 6 kilometre uzaklıktaki Türkali Köyünde havale geçiren 4 yaşındaki Dilanur Kaya'nın ailesi yolları kardan kapanınca yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekipleri küçük Dilanur'a ulaşamayınca Özel İdare ekipleri iki saatlik çalışma sonucu yolu açtı.

Köye ulayan sağlık ekibi Dilnur'u ambulansa alarak Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Minik kızın babası Yalçın Kaya, köy yolunun 1 metreyi bulan kardan kapandığını söyledi ve bu yolu açarak kızını hastaneye götüren görevlilere teşekkür etti.

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