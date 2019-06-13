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Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem

ISPARTA'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları biçen iki belediye personelinin park halindeki otomobilin zarar görmemesi için yaptıkları  çalışma, araç sahibini duygulandırdı. Aracın etrafını brandayla kapatan personelin çalışması,...

Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem
ISPARTA'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları biçen iki belediye personelinin park halindeki otomobilin zarar görmemesi için yaptıkları  çalışma, araç sahibini duygulandırdı. Aracın etrafını brandayla kapatan personelin çalışması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, dün Işıkkent Mahallesi'nde yol kenarında ve kaldırımda bulunan otları temizledi. Çalışma sırasında çim kesme makinesiyle otları biçen 2 personel, park halindeki aracın zarar görmemesi için çevresini brandayla kapattı. Yanlarında getirdikleri tahmin edilen brandayla aracın çevresini kapatan personel, çim kesme makinesinin savuracağı parçaların otomobile çarpıp zarar vermesinin önüne geçti.
'BENİ ÇOK DUYGULANDIRDILAR'
Aracın sahibi, güvenlik kamera sistemleri işiyle uğraşan Süleyman Uğur, akşam eve döndüğünde mahallede temizlik çalışması yapıldığını öğrendiğini ve aracı park halinde olduğu için evinin önünün nasıl temizlendiğini merak ederek güvenlik kamerasını incelediğini söyledi. Süleyman Uğur, "Arabam evimin önünde park halinde olduğu için 'Acaba temizlik yapabildiler mi' diye güvenlik kamerasından bakmak istedim. Temizlik personeli arabam zarar görmesin diye brandayla korumaya çalışmış. Çok şaşırdım. Ne güzel temizlemişler. Hem kaldırımları hem yollarımızı pırıl pırıl etmişler. Hem Isparta Belediyesi'ne hem de temizlik personeline çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdılar" dedi.

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