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Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi yolda bulduğu 500 TL'yi görme engelli sahibine teslim etti. İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, geçtiğimiz cuma günü yolları süpürürken 500 TL buldu. Kurum...
GENEL 30.09.2019, 13:00
HATAY'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi yolda bulduğu 500 TL'yi görme engelli sahibine teslim etti.
İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, geçtiğimiz cuma günü yolları süpürürken 500 TL buldu. Kurum yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. Görme engelli Adnan Aytekin, bankamatikten çektiği 500 TL'yi düşürdüğünü evinde fark edince babası Hüseyin Aytekin, yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ali Gündüz, 500 TL'yi bugün baba Hüseyin Aytekin'e teslim etti. Görme engelli oğlunun parayı çektikten sonra cebine koyarken düşürdüğünü evde fark ettiğini belirten Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.
İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, geçtiğimiz cuma günü yolları süpürürken 500 TL buldu. Kurum yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. Görme engelli Adnan Aytekin, bankamatikten çektiği 500 TL'yi düşürdüğünü evinde fark edince babası Hüseyin Aytekin, yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ali Gündüz, 500 TL'yi bugün baba Hüseyin Aytekin'e teslim etti. Görme engelli oğlunun parayı çektikten sonra cebine koyarken düşürdüğünü evde fark ettiğini belirten Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.
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