Temizlik işçisinin örnek davranışına altın ödül

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () -YALOVA'da sokakta temizlik sırada yerde biri 30 bin, diğeri 20 bin olmak üzere toplam 50 bin liralık çek bulan ve bu çekleri sahibine teslim eden Yalova Belediyesi’nde görevli Ayhan İnatlı, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman tarafından iki çeyrek altınla ödüllendirdi.

Yalova Belediyesi’nin temizlik işleri personeli olan Ayhan İnatlı, geçen ay çalışırken yerde biri 30 bin diğeri ise 20 bin olmak üzere toplam 50 bin liralık çek buldu. Ayhan İnatlı, sahibini bularak çekleri iade etti.

Duyarlı personeli makamında ağırlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ayhan İnatlı ile gurur duyduklarını söyledi. Salman, "Ayhan belediyede bizim mesai arkadaşımız ve yaptığı işin hakkını veren, evine götürdüğü ekmeği alın teriyle sonuna kadar hak eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Öbür taraftan Ayhan benim 35- 40 senelik dostum. Aramızda zaman zaman güzel diyaloglar, espriler de olmuştu. Ben de haberi okuyunca duygulandım. Benim için de sürpriz olmadı. Ayhan verdiği sözü sonuna kadar tutmuş bir insan. İnsanlık erdemi neyi gerektiriyorsa yapmış birisi. O yüzden iki tane bulduğu 30 binlik ve 20 binlik çeki iade etmesi beni şaşırtmadı. Kendisine yakışan bir hareketti" dedi.

Ayhan İnatlı'yı hem yılın personeli hem de ayın personeli seçtiklerini söyleyen Başkan Salman, "Biz belediyede her ayın personelini seçiyoruz. Benim için bu davranışıyla Ayhan hem ayın hem de yılın personeli çünkü yaptığı davranış Yalova’ya değil Türkiye’ye örnek bir davranış. Kendisi ‘Allah bana haram para nasip etmesin’ demiş. Bu sözü de çok güzeldi. Bir, ayın personeli biri de yılın personeli için ödül veriyoruz" diye konuştu. Ayhan İnatlı da Başkan Salman’a teşekkür etti.



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