Temizlik işçisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Aslan Havuz, caddede bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.Aslan Havuz, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Malatya Caddesi'nde temizlik yaparken içerisinde bir miktar para ve banka kartları olan cüzdan buldu. Havuz, cüzdanı amirlerine teslim etti. Kredi kartlarından yol çıkan belediye görevlileri, cüzdanın Tahir Akdaş'a ait olduğunu belirledi. Belediyeye davet edilen Akdaş'a cüzdanı teslim edildi.Cüzdanın sahibine ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Aslan Havuz, "Yerde cüzdan buldum. Müdürü aradım. Cüzdanı kendisine teslim ettim. Müdürümüz de zabıta ile iletişime geçerek, cüzdanını kaybeden vatandaşa ulaştı. Vatandaşı çağırıp, cüzdanı teslim ettik” dedi.Tahir Akdaş da cüzdanını bularak kendisine ulaştırmak için çaba harcayan Aslan Havuz'a teşekkür etti. Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker ise Aslan Havuz'u gösterdiği dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı tebrik etti.