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Temizlik işçisi bulduğu altın ve para dolu çantayı polise teslim etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, temizlik işçisi Ergin Verep (39), sokakta yerleri süpürürken, içinde para ve altınların olduğu çanta buldu. Şefine haber verecek kadar telefonunda dakika olmayan Verep, çantayı valilik önünde bekleyen...

Temizlik işçisi bulduğu altın ve para dolu çantayı polise teslim etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, temizlik işçisi Ergin Verep (39), sokakta yerleri süpürürken, içinde para ve altınların olduğu çanta buldu. Şefine haber verecek kadar telefonunda dakika olmayan Verep, çantayı valilik önünde bekleyen polise teslim etti.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, engelli kadrosunda, temizlik işçisi olarak çalışan Ergin Verep, Düzce Valiliği önünde yerleri süpürürken, çöp kutusunun arkasında, içinde para ve altınların olduğu kadın çantası buldu. Şefine haber vermeye çalışan Verep, telefonunda yeterli dakika olmadığını fark edince, bulduğu çantayı valilik kavşağında bekleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri, çantada 15 bin lira, 22 çeyrek altın ve 20 cumhuriyet altını olduğunu tespit edip, tutanak tuttu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 1 MAAŞ İKRAMİYE
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, makamında ağırladığı temizlik işçisi Ergin Verep'e teşekkür etti. Çantayı nasıl bulduğunu anlatan Verep, "Valilik önünde temizlik yaparken, çanta buldum. Kontörüm olmadığı için çantayı şefime veremedim ve polisleri fark edince, onlara verdim" dedi.
Temizlik işçisinin yeni evlendiğini ve düğün nedeniyle borcu bulunduğunu öğrenen Başkan Ay ise 1 maaş ikramiye vereceklerini söyledi. Ay, "Böyle yüreği temiz insanların etrafımızda daha çok olmasını istiyoruz. Biz kendisine bir maaş ikramiye vereceğiz. Ayrıca düğün borçlarının bir kısmını karşılayacağız. Bunlarla birlikte eşi ile Akçakoca ilçesinde en lüks otelde tatil yapmasını sağlayacağız. Umarım, bu durum herkese örnek olur" diye konuştu. 
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de "Son dönemde hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayları çözmekten sıkılmışken, böyle bir olayın olması bizim umutlarımızı artırdı. İnşallah, böyle insanlar çoğalır" dedi. 

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