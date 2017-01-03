Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim etti

UŞAK Belediyesi'nde temizlik görevlisi 43 yaşındaki Recep Gündüz, yolda kar temizliği yaparken bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim etti. Gündüz, "Haram paradan fayda gelmez" dedi.Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi Recep Gündüz, yağan kar nedeniyle Atatürk Mahallesi Şekerevleri Mevkii'nde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, kaldırımda deste halinde para buldu. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Gündüz, paranın sahibine ulaştırılması için Uşak Belediyesi'ndeki amirlerine teslim etti. Belediye yetkilileri, paranın sahibini araştırırken düşürdüğü paralar için kayıp ihbarında bulunan 26 yaşındaki Aykut Dumlu'ya ulaştı. Paranın Dumlu'ya ait olduğunun belirlendi. Ardından 20 bin lira para tutanak imzalatılarak, para Dumlu'ya teslim edildi. Bulduğu parayı teslim etmekle doğru olanı yaptığını belirten temizlik işçisi Recep Gündüz, "Kar temizliği yaptığım sırada 20 bin lira civarında deste şeklinde para buldum. Bulduğum parayı sahibine ulaştırmak için idari amirlerime teslim ettim. Alın teri ile çalıştığım para bana yetiyor. Haram paradan fayda gelmez. Rabbim kursağımızdan haram para sokmasın. Ben toplum olarak böyle konularda duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi."BU TÜR İNSANLARIN KALMASI UMUT VERİCİ"Uşak'ta bir benzinlikte çalışan paranın sahibi Aykut Dumlu ise, "Arabamın içinde muhafaza ettiğim bir miktar para vardı. Arabamın genel temizliğini yaptığım esnada paspasın altında olan parayı farkında olmadan düşürdüm. İlerleyen saatlerde paramın yerinde olmadığını fark edince Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Uşak Belediyesi'ne müracaat ederek kayıp başvurusunda bulundum. Param Uşak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Recep Gündüz tarafından bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş. Bu devirde böyle örnek insanların kalması gerçekten umut verici. Paramı eksiksiz teslim aldım, kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.BİR MAAŞ İKRAMİYE, BİR HAFTA TATİLTemizlik işçisi Recep Gündüz'ü erdemli davranışından dolayı makamında ağırlayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gündüz'ü bir maaş ikramiye ve bir hafta tatille ödüllendirdi. Cahan, "İşçi kardeşimiz günümüz toplumunda yozlaşan ve unutulan değerlerimizi gün yüzüne çıkardı. Ecdadımızın bize emanet bıraktığı helal lokma uygulamasını en güzel şekilde yerine getirdi. Bulduğu 20 bin TL paranın tek kuruşuna dokunmadan sahibine iade etti. Kardeşimizi bu ulvi davranışından dolayı kutluyor ve gurur duyuyoruz. Recep Gündüz'e örnek davranışından dolayı bir maaş ikramiye ve bir hafta tatille ödüllendirdik" diye konuştu.

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