Temel Karamollaoğlu trenle İzmit'e geldi

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gençlik Vakfı'nın İsmetpaşa Stadyumu'nda düzenlediği Fetih ve Gençlik Şöleni'ne katılmak için Ankara'dan yüksek hızlı trenle İzmit'e geldi.

Temel Karamollaoğlu'nu tren garında partililer karşıladı. Teşkilat olarak ekonomiye, sanayiye, yatırımlara ve dış politikaya önem verdiklerini belirten Temel Karamollaoğlu, "Biz teşkilat olarak özellikle ekonomiye, sanayiye, yatırımlara, dış politikaya ve diğer sosyal konularda atılacak adımlara çok büyük önem veriyoruz. Teşkilatlarımız var, seçimle ilgili birimlerimiz var ama bu dört birim bizim önümüzdeki yıllarda ülkemizin karşısına nasıl çıkacağız, hangi projelerle çıkacağız, onu belirleyecekler" dedi.

Karamollaoğlu, Fetih ve Gençlik Şöleni ile ilgili olarak ise, "İnşallah bu fetih kutlamaları daha uzun bir zaman devam eder ve inşallah Türkiye'de bu ruhun hakim olmasıyla Türkiye'de siyasi hava da, sosyolojik hava ve ekonomik şartlar da bütünüyle değişir. Artık yeni bir fetih gerçekleştirmiş oluruz zaman içinde diye düşünüyorum" diye konuştu.

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