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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 8 yaralı (2)
GENEL 21.01.2020, 19:59
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Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,()-TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
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