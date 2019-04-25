TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() TEM Otoyolu Edirne istikametinde giden bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden başka bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan kamyon sürücüsü kupada sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza Başakşehir, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece sat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma B., kullandığı 34 DT 6842 plakalı kamyon ile Edirne istikametinde giderken Yarımburgaz mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden Mehmet Yücel'in kullandığı 33 FZ 334 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası Cuma B. kullandığı kamyonun kupa kısmında sıkıştı. Mehmet Yücel'de kamyonu durdurarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan Cuma B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Cuma B. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Cuma B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ola sonrası yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek kazaya karışan kamyonu bulunduğu yerden kaldırdı. Polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar araç geçişine açtı. Diğer kamyon sürücüsü Mehmet Yücel'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)