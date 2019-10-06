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TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans...
GENEL 06.10.2019, 07:34
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.
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