TEM Otoyolu'nda kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapalı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
09 Ocak 2018 Salı 12:48
Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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