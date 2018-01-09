TEM Otoyolu'nda kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM otoyolu Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM otoyolu Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
09 Ocak 2018 Salı 12:41
Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM otoyolu Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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