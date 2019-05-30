TEM Otoyolu'nda kamyon kazası : 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() TEM Ototolu Pendik mevkii Kadıköy istikametinde bir kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada iki kamyonun sürücüsü de yaralandı. Saat 00.15 meydana gelen kazada iddiaya göre, İbrahim Keskin yönetimdeki 26 SU 801 plakalı kamyon aynı istikamette ilerleyen 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Kesin araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücü İbrahim Keskini kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Keskin'e ve diğer kamyon sürücüsüne ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra kazaya karışan iki kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekildi. Kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

