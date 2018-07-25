TEM'in Sakarya- İzmit arası ulaşıma kapanıyor

TEM yolu Adapazarı ve İzmit (Doğu) kavşakları arasındaki bölüm, üst yapı onarım çalışması sebebiyle yarından itibaren 3 Ağustos'a kadar 08.00- 17.30 saatleri arasında ulaşıma kapanacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM Adapazarı ve İzmit (Doğu) kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yarından itibariyle otoyolda iki kavşak arasındaki bölüm gidiş- geliş olarak 3 Ağustos'a kadar sabah 08.00 ve 17.30 saatleri arası ulaşıma kapalı olacağı ifade edildi.

TEM'deki ulaşımın çalışma saatlerinde Adapazarı ve İzmit kavşaklarında iki yönde de D-100 Karayolu'na yönlendirileceği kaydedildi. Valilik, onarım çalışmasıyla ilgili otoyolda emniyet tedbirleri alınarak gerekli işaretlemelerin yapıldığını açıklarken, sürücüleri de dikkatli olmaları yönünde uyardı.



