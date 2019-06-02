TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)

TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.
FOTOĞRAFLI
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var. FOTOĞRAFLI
02 Haziran 2019 Pazar 22:38
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.
FOTOĞRAFLI
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