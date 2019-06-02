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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti....

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti. Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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