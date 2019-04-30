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TEM'in Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde çalışma başladı

BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkiinde derz yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında yolun İstanbul yönü,  24 Mayıs'a kadar trafiğe kapatıldı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, TEM...

TEM'in Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde çalışma başladı
BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkiinde derz yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında yolun İstanbul yönü,  24 Mayıs'a kadar trafiğe kapatıldı.
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı- Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü mevkiilerinde, daha önce duyurusu yapılan kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında TEM yolunun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul- Ankara tarafından çift yönlü olarak sağlanmaya başladı. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan TEM yolu İstanbul yönünün 24 Mayıs'ta tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi.

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